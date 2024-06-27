Над Мариуполем, Бердянском и Мелитополем гремели взрывы

В ночь на 27 июня над Мариуполем гремели сильные взрывы. Их слышали также над Бердянском и Мелитополем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Но пока впечатление, что это попытки ПВО россиян перехватить воздушные цели у входа в акваторию Азовского моря или на территорию России", - добавил чиновник.

Он добавил, что последствия и детали устанавливают.

"Также взрывы раздавались над Бердянском и Мелитополем", - добавил советник мэра.

По словам Андрющенко, слышали все районы города, сообщают о "сбитии" над микрорайоном Черемушки Приморского района.

"Около 3:00 часов прогремели взрывы над Мариуполем", - рассказал он.

Ситуация в Мариуполе

Мариуполь был оккупирован российскими войсками в 2022 году. Недавно сообщалось, что Россия применила преднамеренную тактику голода во время захвата города.

Добавим, что порт в Мариуполе "ожил". Случилось это после того, как оккупанты стали запускать "Калибры" с акватории Азовского моря. За июнь в порт Мариуполя уже успели зайти четыре танкера РФ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.