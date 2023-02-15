В оккупированном Мариуполе ФСБ начала полную блокировку доступа к Google, - советник мэра
Во временно оккупированном Мариуполе российские спецслужбы приступили к блокированию доступа к сервису Google. Также местным жителям не доступен Zoom.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.
"В Мариуполе и на всей оккупированной части Донецкой области ФСБ приступило к полной блокировке сервисов и поисковой системы Google. Также не доступен Zoom", - пишет Андрющенко.
Впрочем, по его словам, пока сохраняется возможность пользоваться сервисами только через VPN.
"Все дальше интернет-цензура в Мариуполе набирает обороты", - добавил Андрющенко.
Напомним, ранее мы писали о том, что россияне заблокировали сервисы Google, Zoom и Viber в оккупированном Донецке.
Добавим, что в мае прошлого года оккупационные власти заблокировали жителям оккупированной части Донецкой области доступ к Facebook и Instagram.
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