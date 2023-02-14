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Оккупанты начали блокировать Google, Zoom и Viber в Донецке

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Донецк, Вторник 14 февраля 2023 13:37
Оккупанты начали блокировать Google, Zoom и Viber в Донецке Фото: оккупанты начали блокировать Google, Zoom и Viber в Донецке (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

Оккупанты начали блокировать свервисы Google, Zoom и Viber на захваченной территории Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новости Донбасса".

Как сообщают местные жители, Zoom на оккупированных территориях Донецкой области доступен только через VPN. Также пользователи не могут установить приложения из магазина Google Play.

Тем временем российские СМИ пишут, что "мобильные операторы" начали блокировать сервисы Google на территории так называемой "ДНР".

"Минсвязи" оккупантов в прошлом году направило "оператаром" распоряжение о блокировке Google, Viber и Zoom. Сейчас требование начали исполнять. Сбои начались в работе зависимых от Google сторонних услуг.

При этом приложение YouTube, которое принадлежит компании Google, продолжает работать. Оккупационные "власти" потребовали, чтобы сервис не отключали, а ухудшили качество видео.

Напомним, с 11 февраля военные РФ планировали отключить мобильный интернет на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Также сообщалось, что в ближайшее время россияне могут на неопределенное время полностью отключить интернет во временно оккупированном Мариуполе.

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