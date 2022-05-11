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Окупанти в ОРДО заблокували жителям доступ до Facebook та Instagram

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Донецька область, Середа 11 травня 2022 12:58
Окупанти в ОРДО заблокували жителям доступ до Facebook та Instagram Фото: окупанти в ОРДО заблокували жителям доступ до Facebook та Instagram (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Окупаційна влада так званої "ДНР" заблокувала жителям доступ до соцмереж Facebook та Instagram. Це пояснюють нібито "захистом населення від загрозливої інформації".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт так званого "Міністерства зв'язку ДНР".

"На території Донецької Народної Республіки оператори зв'язку розпочали блокування забороненої інформації, що несе загрозу її мешканцям...Зокрема, вже заблоковано доступ до інформаційних ресурсів американської компанії Меta, яка дозволила у своїх соцмережах заклики до насильства щодо російськомовних користувачів. У зв'язку з цим доступ до соціальних мереж Meta - Facebook та Instagram - на території Республіки заблокований", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало про те, що Росія почала переведення мобільних операторів в окремих районах ОРДЛО на свою систему нумерації телефонів.

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