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В окупованому Маріуполі ФСБ почало повне блокування доступу до Google, - радник мера

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Маріуполь, Середа 15 лютого 2023 13:02
В окупованому Маріуполі ФСБ почало повне блокування доступу до Google, - радник мера Фото: в окупованому Маріуполі ФСБ почало повне блокування доступу до Google (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

У тимчасово окупованому Маріуполі російські спецслужби почали блокування доступу до сервісу Google. Також місцевим жителям не доступний Zoom.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"В Маріуполі та на всій окупованій частині Донецької області ФСБ розпочало повне блокування сервісів та пошукової системи Google. Також не доступний Zoom", - пише Андрющенко.

Втім, за його словами, поки зберігається можливість користуватись сервісами виключно через VPN.

"Дедалі цензурування інтернету в Маріуполі набирає обертів", - додав Андрющенко.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що росіяни почали блокувати сервіси Google, Zoom та Viber в окупованому Донецьку.

Додамо, що в травні минулого року окупаційна влада заблокувала жителям окупованої частини Донецької області доступ до Facebook та Instagram.

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Google ФСБ Маріуполь
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