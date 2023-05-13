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Взрыв в Луганске. Россияне жалуются на прилет по месту расположения военных

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Суббота 13 мая 2023 12:11
Взрыв в Луганске. Россияне жалуются на прилет по месту расположения военных Фото: иллюстрированное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Во временно оккупированном Луганске утром раздался взрыв. Россияне жалуются на прилет по местоположению военных.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на RT.

Как пишет российское издание, при обстреле попали в старое здание Луганской академии внутренних дел.

Взрыв в Луганске. Россияне жалуются на прилет по месту расположения военных

Фото: россияне жалуются на прилет по месту расположения военных в Луганске (.me/rt_russian)

Отмечается, что с 2015 года там располагаются российские оккупанты, а сама академия уже базируется в центре.

По предварительным данным, могут быть погибшие и раненые.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что взрывы во временно оккупированном Луганске раздавались и вчера. В сети заявили о прилете и пожаре на территории машиностроительного завода, который используют оккупанты.

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