Взрыв в Луганске. Россияне жалуются на прилет по месту расположения военных

Во временно оккупированном Луганске утром раздался взрыв . Россияне жалуются на прилет по местоположению военных.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на RT .

Как пишет российское издание, при обстреле попали в старое здание Луганской академии внутренних дел.

Фото: россияне жалуются на прилет по месту расположения военных в Луганске (.me/rt_russian)

Отмечается, что с 2015 года там располагаются российские оккупанты, а сама академия уже базируется в центре.

По предварительным данным, могут быть погибшие и раненые.