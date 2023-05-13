Взрыв в Луганске. Россияне жалуются на прилет по месту расположения военных
Во временно оккупированном Луганске утром раздался взрыв. Россияне жалуются на прилет по местоположению военных.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на RT.
Как пишет российское издание, при обстреле попали в старое здание Луганской академии внутренних дел.
Фото: россияне жалуются на прилет по месту расположения военных в Луганске (.me/rt_russian)
Отмечается, что с 2015 года там располагаются российские оккупанты, а сама академия уже базируется в центре.
По предварительным данным, могут быть погибшие и раненые.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что взрывы во временно оккупированном Луганске раздавались и вчера. В сети заявили о прилете и пожаре на территории машиностроительного завода, который используют оккупанты.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.