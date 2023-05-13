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В оккупированном Луганске раздался взрыв: над городом заметили дым

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Луганск, Суббота 13 мая 2023 10:12
В оккупированном Луганске раздался взрыв: над городом заметили дым Фото: в Луганске раздался взрыв (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В оккупированном Луганске утром 13 мая прогремел взрыв. После инцидента над городом заметили дым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

По предварительным данным, взрыв прогремел в микрорайоне Юбилейный. Пропагандисты заявляют о якобы "прилете" и обвиняют Украину.

"Очевидцы сообщают, что в результате прилета в Юбилейный район, в некоторых домах обломками выбиты стекла в окнах, пострадали также крыши", - пишут пророссийские Telegram-каналы.

Напомним, вчера во временно оккупированном Луганске раздались взрывы.

Позже появилось видео с места инцидента, а также выяснилось, что возник пожар на машиностроительном заводе, который используют оккупанты.

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