В оккупированном Луганске раздался взрыв: над городом заметили дым
В оккупированном Луганске утром 13 мая прогремел взрыв. После инцидента над городом заметили дым.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.
По предварительным данным, взрыв прогремел в микрорайоне Юбилейный. Пропагандисты заявляют о якобы "прилете" и обвиняют Украину.
"Очевидцы сообщают, что в результате прилета в Юбилейный район, в некоторых домах обломками выбиты стекла в окнах, пострадали также крыши", - пишут пророссийские Telegram-каналы.
Напомним, вчера во временно оккупированном Луганске раздались взрывы.
Позже появилось видео с места инцидента, а также выяснилось, что возник пожар на машиностроительном заводе, который используют оккупанты.
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