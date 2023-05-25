ua ru
Чт, 25 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Севастополе ночью слышали взрывы, оккупанты заявили об атаке беспилотников

Новина українською →
Севастополь, Четверг 25 мая 2023 07:55
В Севастополе ночью слышали взрывы, оккупанты заявили об атаке беспилотников Фото: в оккупированном Севастополе слышали взрывы (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Взрывы слышали жители оккупированного Севастополя ночью 25 мая. Оккупационные власти заявили о работе ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram так называемого "губернатора" Михаила Развожаева.

По его словам, россияне с помощью стрелкового оружия сбили 2 беспилотных летательных аппарата в районе поселка Кача, Нахимовского района Севастополя.

Еще несколько беспилотников, якобы, были заглуше на посаженные средствами РЭБ.

"Никакие объекты в городе не пострадали", – заявил Развожаев.

"Хлопок" в Крыму

Во временно оккупированном Крыму, 24 мая, звучали звуки взрывов в районе Казачьей бухты, в Севастополе. Перед этим взрыв прогремел в Инкермане. Также густой дым поднялся над Крымским мостом .

В тот же день в соцсетях появилась информация об атаке дронами на первое серийное разведывательное судно связи РФ "Иван Хурс".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Севастополь Взрыв
NEWS
Удар дронов-камикадзе по Киеву: оккупанты били волнами, ПВО уничтожила все цели
Удар дронов-камикадзе по Киеву: оккупанты били волнами, ПВО уничтожила все цели
DAILY
Сергей Череватый: Пригожин хочет уйти из Бахмута, так как понимает, что "Вагнер" ждет разгром
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Сергей Череватый: Пригожин хочет уйти из Бахмута, так как понимает, что "Вагнер" ждет разгром