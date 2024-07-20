ua en ru
Сб, 20 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Появились спутниковые снимки после удара по базе россиян на озере Донузлав в Крыму

Крым, Суббота 20 июля 2024 12:23
UA EN RU
Появились спутниковые снимки после удара по базе россиян на озере Донузлав в Крыму Фото: в Крыму возник пожар после атаки украинских дронов (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Появились спутниковые снимки после атаки на военную базу россиян на озере Донузлав во временно оккупированном Крыму. После удара там возник пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Издание опубликовало спутниковые снимки, на которых заметны последствия удара по военной базе оккупантов. На изображениях видны следы пожара.

Один из очагов пожара находится на территории Донузлавской ветровой станции. Но огонь в большей степени нанес урон военно-морской базе.

Что этому предшествовало

Напомним, 18 июля стало известно, что Служба безопасности Украины и Военно-морские силы ВСУ провели операцию в Крыму и атаковали дронами базу береговой охраны РФ. Были повреждены штаб с пунктом управления, состав врага, электроподстанция, технические сооружения и огневые позиции оккупантов.

Отмечается, накануне военно-морские силы РФ проводили учения по защите акватории озера Донузлав в Крыму.

Минобороны РФ утверждало, что якобы уничтожило в районе озера Донузлав украинские морские дроны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Крым Война в Украине Война России против Украины
NEWS
Атакована энергетика и железная дорога: все о последствиях ночного обстрела Украины
Атакована энергетика и железная дорога: все о последствиях ночного обстрела Украины
DAILY
Спасительные гигабайты. Будет ли в Украине связь и интернет во время долгих отключений света
Катерина Гончароваредактор раздела "Общество" Спасительные гигабайты. Будет ли в Украине связь и интернет во время долгих отключений света