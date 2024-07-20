Появились спутниковые снимки после удара по базе россиян на озере Донузлав в Крыму

Появились спутниковые снимки после атаки на военную базу россиян на озере Донузлав во временно оккупированном Крыму. После удара там возник пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Один из очагов пожара находится на территории Донузлавской ветровой станции. Но огонь в большей степени нанес урон военно-морской базе.

Издание опубликовало спутниковые снимки, на которых заметны последствия удара по военной базе оккупантов. На изображениях видны следы пожара.

Что этому предшествовало

Напомним, 18 июля стало известно, что Служба безопасности Украины и Военно-морские силы ВСУ провели операцию в Крыму и атаковали дронами базу береговой охраны РФ. Были повреждены штаб с пунктом управления, состав врага, электроподстанция, технические сооружения и огневые позиции оккупантов.

Отмечается, накануне военно-морские силы РФ проводили учения по защите акватории озера Донузлав в Крыму.

Минобороны РФ утверждало, что якобы уничтожило в районе озера Донузлав украинские морские дроны.

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