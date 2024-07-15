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В Севастополе этой ночью раздавались взрывы, атакована военная часть россиян

Понедельник 15 июля 2024 09:36
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В Севастополе этой ночью раздавались взрывы, атакована военная часть россиян Иллюстративное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Ночью, 15 июля, в районе мыса Фиолент Севастополя были "прилеты" в воинской части врага. Предположительно, повреждена одна из радиолокационных станций врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер".

На территории воинской части расположен дивизион зенитных ракетных комплексов С-400/С-300 из состава 12-го зенитного ракетного полка.

Всего прозвучало 8 взрывов. Предположительно, во время атаки была повреждена одна из радиолокационных станций, также был взрыв на позиции С-400.

Фото: в Севастополе этой ночью раздавались взрывы, атакована военная часть россиян (t.me/Crimeanwind)

"Воинская часть расположена среди дачных кооперативов, поэтому на дачные дома падали обломки БпЛА", - добавляет канал.

С-400

Это российский зенитный ракетный комплекс (ЗРК), предназначенный для ведения обороны от воздушных атак на большой и средней дистанциях. Он был принят на вооружение в 2007 году.

Среди характеристик комплекса:

  • может поражать цели на расстоянии до 400 км;
  • использует радары для обнаружения, определения координат и сопровождения целей;
  • использует различные типы ракет для различных задач;
  • может поражать не только самолеты, но и баллистические ракеты, крылатые ракеты и дроны.

Взрывы в Крыму

Следует отметить, что мыс Фиолент также был атакован и 1 июля. Тогда же вероятно был уничтожен русский военный состав. По одной из версий, в одном из пораженных зданий был склад боеприпасов, или беспилотников типа "Шахед".

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