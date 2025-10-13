В оккупированном Крыму горит нефтебаза: по объекту ударил неизвестный дрон

В ночь на 13 октября во временно оккупированным Крыму прогремели взрывы. В Феодосии была атакована нефтебаза, в результате чего начался пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проукраинский Telegram-канал "Крымский ветер".

Первые сообщения об атаке по нефтебазе появились в 23:48, после чего местные жители стали снимать и отправлять пабликам видео, на которых видно пожар на объекте.

Как утверждается, в результате атаки горят минимум три резервуара. К объекту приехало много пожарных машин.

Кроме того, информацию об атаке подтвердил так называемый "глава" Крыма Сергей Аксенов. По его версии, силы ПВО якобы сбили более 20 дронов, но один беспилотник все же ударил по нефтебазе.

"В результате возникло возгорание. Пострадавших, по данным на текущий момент, нет. Все профильные службы уже работают на месте", - утверждал Аксенов.