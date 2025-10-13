ua en ru
Пн, 13 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

В оккупированном Крыму горит нефтебаза: по объекту ударил неизвестный дрон

Понедельник 13 октября 2025 02:54
UA EN RU
В оккупированном Крыму горит нефтебаза: по объекту ударил неизвестный дрон Фото: по версии "главы" Крыма, силы ПВО якобы сбили 20 дронов (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 13 октября во временно оккупированным Крыму прогремели взрывы. В Феодосии была атакована нефтебаза, в результате чего начался пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проукраинский Telegram-канал "Крымский ветер".

Первые сообщения об атаке по нефтебазе появились в 23:48, после чего местные жители стали снимать и отправлять пабликам видео, на которых видно пожар на объекте.

Как утверждается, в результате атаки горят минимум три резервуара. К объекту приехало много пожарных машин.

Кроме того, информацию об атаке подтвердил так называемый "глава" Крыма Сергей Аксенов. По его версии, силы ПВО якобы сбили более 20 дронов, но один беспилотник все же ударил по нефтебазе.

"В результате возникло возгорание. Пострадавших, по данным на текущий момент, нет. Все профильные службы уже работают на месте", - утверждал Аксенов.

Атака по терминалу в Феодосии

Напомним, в ночь на 6 октября Силы обороны Украины поразили мощности Морского нефтяного терминала во временно оккупированной Феодосии. Причем спустя день стало известно, что нефтепереливной комплекс горит вторые сутки подряд.

Также мы писали, что 29 сентября на НПЗ в Феодосии тоже возник масштабный пожар. Официально причиной огня назвали нарушение технологии сварочных работ, хотя накануне была информация об авиационной и дроновой угрозах.

Читайте РБК-Украина в Google News
Крым Пожар
Новости
Продвинулись на 3,5 км и взяли пленных: ВСУ показали успехи вблизи Орехова
Продвинулись на 3,5 км и взяли пленных: ВСУ показали успехи вблизи Орехова
Аналитика
"Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина "Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит