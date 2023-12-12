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Большинство многоэтажек на территории оккупированной Луганской области без отопления

Луганская область, Вторник 12 декабря 2023 15:41
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Большинство многоэтажек на территории оккупированной Луганской области без отопления Фото: большинство многоэтажек оккупированной части Луганской области без тепла (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

На временно оккупированной территории Луганской области люди замерзают без отопления. В регионе уже фиксируют первые случаи смерти от критического переохлаждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"Причиной является конфликт между так называемым государственным предприятием "Луганскгаз" с оккупационной администрацией, которая якобы не выплачивает деньги за потребленное голубое топливо", - отмечает ЦНС.

Известно, что обе стороны игнорируют проблемы людей и фактически занимаются борьбой за влияние в регионе при поддержке завезенных на оккупированную территорию российских силовиков.

Отопительный сезон на оккупированной территории Украины

Отметим, что в октябре ЦНС предупреждал о том, что россияне не способны обеспечить проведение отопительного сезона на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Кроме того, сообщалось, что некоторые котельные на временно оккупированных территориях Херсонской области до сих пор не снабжены углем для проведения отопительного сезона.

Напомним, что недавно мы рассказывали о том, как оккупанты провалили уже второй отопительный сезон в Мариуполе. Десятки домов уцелевшего после российских разрушений города по-прежнему остаются без тепла.

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Луганск окупанція Отопительный сезон
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