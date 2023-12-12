Большинство многоэтажек на территории оккупированной Луганской области без отопления

На временно оккупированной территории Луганской области люди замерзают без отопления. В регионе уже фиксируют первые случаи смерти от критического переохлаждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления .

Известно, что обе стороны игнорируют проблемы людей и фактически занимаются борьбой за влияние в регионе при поддержке завезенных на оккупированную территорию российских силовиков.

"Причиной является конфликт между так называемым государственным предприятием "Луганскгаз" с оккупационной администрацией, которая якобы не выплачивает деньги за потребленное голубое топливо", - отмечает ЦНС.

Отопительный сезон на оккупированной территории Украины

Отметим, что в октябре ЦНС предупреждал о том, что россияне не способны обеспечить проведение отопительного сезона на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Кроме того, сообщалось, что некоторые котельные на временно оккупированных территориях Херсонской области до сих пор не снабжены углем для проведения отопительного сезона.

Напомним, что недавно мы рассказывали о том, как оккупанты провалили уже второй отопительный сезон в Мариуполе. Десятки домов уцелевшего после российских разрушений города по-прежнему остаются без тепла.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.