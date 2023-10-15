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РФ не способна обеспечить проведение отопительного сезона на ВОТ востока Украины, - ЦНС

Украина, Воскресенье 15 октября 2023 04:04
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РФ не способна обеспечить проведение отопительного сезона на ВОТ востока Украины, - ЦНС Фото: россияне не способны обеспечить отопительный сезон на оккупированных территориях (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Россияне не способны обеспечить проведение отопительного сезона на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

По данным центра, временно оккупированные территории востока Украины обеспечены пресной водой всего на около 50% от минимальной потребности.

Утверждается, что в этой связи системы централизованного отопления жилых домов могут не получить достаточно пресной воды для успешного проведения отопительного сезона.

Также это делает невозможным возобновление производственных процессов на захваченных предприятиях.

"Все оккупанты, которые уничтожили инфраструктуру на ТОТ и поставили местных жителей под угрозу замерзнуть в собственных домах, будут отвечать за свои действия. Списки работников российских оккупационных администраций уже есть в нашем распоряжении", - говорится в сообщении ЦНС.

Отопительный сезон в Мариуполе

По данным Мариупольского городского совета, большинство домов в городе до сих пор находятся в аварийном состоянии. С инфраструктурой ситуация критическая, так что местные жители могут остаться без отопления.

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