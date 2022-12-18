В оккупированном Алчевске после "прилета" горит склад россиян, - СтратКом

В воскресенье, 18 декабря, во временно оккупированном Алчевске (Луганская область) был зафиксирован "прилет". После этого начался пожар на складе россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Управление стратегических коммуникаций ВСУ в Telegram.

В СтратКоме отмечают, что после "прилета" пожар начался в месте, где у оккупанты хранят свое топливо.

При этом более детальные подробности происшествия остаются неизвестными.