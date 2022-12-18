В окупованому Алчевську після "прильоту" горить склад росіян, - СтратКом
У неділю, 18 грудня, у тимчасово окупованому Алчевську (Луганська область) було зафіксовано "приліт". Після цього почалася пожежа на складі росіян.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Управління стратегічних комунікацій ЗСУ у Telegram.
У Стратком відзначають, що після "прильоту" пожежа почалася в місці, де в окупанти зберігають своє паливо.
При цьому детальніші подробиці події залишаються невідомими.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що 15 грудня у тимчасово окупованій Кадіївці (Луганська область) пролунав гучний вибух, за яким почалася пожежа.
Також ми писали, що українські військові завдали удару по штабу російських окупантів у місті Щастя Луганської області.
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