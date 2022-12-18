В окупованому Алчевську після "прильоту" горить склад росіян, - СтратКом

Ілюстративне фото: в окупованому Алчевську після прильоту горить склад росіян (Getty Images)

У неділю, 18 грудня, у тимчасово окупованому Алчевську (Луганська область) було зафіксовано "приліт". Після цього почалася пожежа на складі росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Управління стратегічних комунікацій ЗСУ у Telegram.