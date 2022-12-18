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В окупованому Алчевську після "прильоту" горить склад росіян, - СтратКом

Новость на русском →
Алчевськ, Неділя 18 грудня 2022 22:32
В окупованому Алчевську після "прильоту" горить склад росіян, - СтратКом Ілюстративне фото: в окупованому Алчевську після прильоту горить склад росіян (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У неділю, 18 грудня, у тимчасово окупованому Алчевську (Луганська область) було зафіксовано "приліт". Після цього почалася пожежа на складі росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Управління стратегічних комунікацій ЗСУ у Telegram.

У Стратком відзначають, що після "прильоту" пожежа почалася в місці, де в окупанти зберігають своє паливо.

При цьому детальніші подробиці події залишаються невідомими.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 15 грудня у тимчасово окупованій Кадіївці (Луганська область) пролунав гучний вибух, за яким почалася пожежа.

Також ми писали, що українські військові завдали удару по штабу російських окупантів у місті Щастя Луганської області.

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