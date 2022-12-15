В оккупированной Кадиевке снова прозвучал громкий взрыв (видео)
Во временно оккупированной Кадиевке Луганской области сегодня вечером, 15 декабря, прозвучал громкий взрыв, вслед за которым начался пожар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на социальные сети.
По предварительным данным, взрыв и пожар вызваны детонацией на складе боеприпасов российских военных. Что стало причиной взрыва, а также какие снаряды находились на складе, не сообщается.
Напомним, что сегодня ночью в сети появилась информация о мощном взрыве в оккупированной Кадиевке. Первоначально сообщалось об уничтожении состава БК противника и его детонации. Впрочем, впоследствии стало известно, что взрыв произошел в казарме, где находились российские оккупационные войска.
Позже стало известно, что по словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, во временно оккупированной Кадиевке Луганской области слышали мощный взрыв. Как стало известно, взрыв раздался в казарме с личным составом россиян.
Напомним, ранее сообщалось о пожаре в штабе "вагнеровцев" в оккупированной Луганской области.
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