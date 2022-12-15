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В оккупированной Кадиевке снова прозвучал громкий взрыв (видео)

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Четверг 15 декабря 2022 23:01
В оккупированной Кадиевке снова прозвучал громкий взрыв (видео) Фото: громкий взрыв прозвучал в Кадиевке Луганской области (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Во временно оккупированной Кадиевке Луганской области сегодня вечером, 15 декабря, прозвучал громкий взрыв, вслед за которым начался пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на социальные сети.

По предварительным данным, взрыв и пожар вызваны детонацией на складе боеприпасов российских военных. Что стало причиной взрыва, а также какие снаряды находились на складе, не сообщается.

Напомним, что сегодня ночью в сети появилась информация о мощном взрыве в оккупированной Кадиевке. Первоначально сообщалось об уничтожении состава БК противника и его детонации. Впрочем, впоследствии стало известно, что взрыв произошел в казарме, где находились российские оккупационные войска.

Позже стало известно, что по словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, во временно оккупированной Кадиевке Луганской области слышали мощный взрыв. Как стало известно, взрыв раздался в казарме с личным составом россиян.

Напомним, ранее сообщалось о пожаре в штабе "вагнеровцев" в оккупированной Луганской области.

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