Захватчики на оккупированных территориях заселяют коллаборантов в квартиры украинцев, - ЦНС

На временно оккупированных территориях Луганской области россияне расселяют коллаборантов в квартиры украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"Так, 23 семьи коллаборантов получили новое жилье в Лисичанске, ведь их квартиры "разрушены ВСУ в 2022 году". Предателей расселили в квартирах украинцев, покинувших город из-за оккупации", - отмечают в ЦНС. По информации Центра нацсопротивления, россияне опломбируют квартиры выехавших, если обнаруживают их пустыми. Затем они объявляются бесхозными, их "национализируют" и в дальнейшем выдают семьям коллаборантов.