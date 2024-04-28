На оккупированных территориях утвердили профессии, где нельзя работать украинцам, - ЦНС

Гауляйтер оккупированной части области Евгений Балицкий подписал кремлевский документ, устанавливающий новый перечень профессий, на которых запрещается работать мигрантам.

Перечень включает 30 профессий, среди них работники оптовой торговли, пищевой промышленности, аренды и лизинга и т.д.

Сейчас в регионе действует переходный период, после завершения которого все украинцы, отказавшиеся получать паспорт РФ, автоматически будут признаваться "мигрантами" на своей земле.

Именно для принудительной паспортизации, враг создал соответствующий документ с запретом работать, а следовательно - иметь средства к существованию.