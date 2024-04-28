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На оккупированных территориях утвердили профессии, где нельзя работать украинцам, - ЦНС

Фото: украинцам запретят работать на ряде профессий на оккупированном Запорожье (facebook.com/mod mil rus)
Автор: Валерий Савицкий

Российские оккупационные власти ввели перечень профессий, на которых нельзя работать украинцам, которые отказываются получать российские паспорта на временно оккупированных территориях Запорожской области.

Гауляйтер оккупированной части области Евгений Балицкий подписал кремлевский документ, устанавливающий новый перечень профессий, на которых запрещается работать мигрантам.

Перечень включает 30 профессий, среди них работники оптовой торговли, пищевой промышленности, аренды и лизинга и т.д.

Сейчас в регионе действует переходный период, после завершения которого все украинцы, отказавшиеся получать паспорт РФ, автоматически будут признаваться "мигрантами" на своей земле.

Именно для принудительной паспортизации, враг создал соответствующий документ с запретом работать, а следовательно - иметь средства к существованию.

Актуальная ситуация на оккупированных территориях

На временно оккупированные территории РФ завезла новых пропагандистов. Они будут учить школьников истории по методичкам Кремля.

Также школьников на захваченных территориях Украины будут учить вручную собирать беспилотники.

Кроме того, оккупанты из-за недостатка кадров, назначают директорами учебных мероприятий дворников и лаборантов.

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