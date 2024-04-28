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На окупованих територіях затвердили професії, де не можна працювати українцям, - ЦНС

Фото: українцям заборонять працювати на низці професій на окупованому Запоріжжя (facebook.com/mod mil rus)
Автор: Валерій Савицький

Російська окупаційна влада запровадила перелік професій, на яких не можна працювати українцям, що відмовляються отримувати російські паспорти на тимчасово окупованих територіях Запорізької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).

Гауляйтер окупованої частини області Євгеній Баліцкій підписав кремлівський документ, що встановлює новий перелік професій, на яких забороняється працювати мігрантам.

Перелік вміщує 30 професій, серед них працівники гуртової торгівлі, харчової промисловості, оренди та лізингу і т.д.

Наразі у регіоні діє перехідний період, після завершення якого всі українці, що відмовились отримувати паспорт РФ, автоматично будуть визнаватися "мігрантами" на своїй землі.

Саме для примусової паспортизації, ворог створив відповідний документ із забороною працювати, а отже - мати кошти для існування.

Актуальна ситуація на окупованих територіях

На тимчасово окуповані території РФ завезла нових пропагандистів. Вони навчатимуть школярів історії за методичками Кремля.

Також школярів на захоплених територіях України навчатимуть вручну збирати безпілотники.

Крім того, окупанти через нестачу кадрів, призначають директорами навчальних заходів двірників і лаборантів.

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Запорізька областьВійна Росії проти України