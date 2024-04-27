Учат детей "искаженной" истории. Россияне завезли своих лекторов в оккупированные школы
Россияне привезли на временно оккупированные территории новых пропагандистов. Их задача "обучать" школьников истории, которую придумал Кремль.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.
По данным ЦНС, инструктора проводят для детей походы под названием "новые горизонты", во время которых школьникам средних классов рассказывают русскую искаженную историю, что в Украине нацизм.
При этом, российские гастролеры имеют также антизападную милитаристскую риторику и вербуют школьников к вступлению в "юнармию".
"Эти меры не останутся без наказания как для пропагандистов, так и для администраций школ, которые сгоняют на них учеников", - отметили в центре.
Россиян можно привлечь к ответственности
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