ua en ru
Сб, 27 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Учат детей "искаженной" истории. Россияне завезли своих лекторов в оккупированные школы

Украина, Суббота 27 апреля 2024 18:43
UA EN RU
Учат детей "искаженной" истории. Россияне завезли своих лекторов в оккупированные школы Фото: россияне завезли своих лекторов в оккупированные школы (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Россияне привезли на временно оккупированные территории новых пропагандистов. Их задача "обучать" школьников истории, которую придумал Кремль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

По данным ЦНС, инструктора проводят для детей походы под названием "новые горизонты", во время которых школьникам средних классов рассказывают русскую искаженную историю, что в Украине нацизм.

При этом, российские гастролеры имеют также антизападную милитаристскую риторику и вербуют школьников к вступлению в "юнармию".

"Эти меры не останутся без наказания как для пропагандистов, так и для администраций школ, которые сгоняют на них учеников", - отметили в центре.

Россиян можно привлечь к ответственности

Напомним, мы писали, что Движение сопротивления и Силы обороны просят украинцев на оккупированных территориях предоставлять информацию, которая помогает уничтожить врага и приближает момент освобождения наших территорий.

В материале РБК-Украина мы писали, как и куда можно безопасно сообщить о противоправных действиях кафиров, а также об их позициях.

Кроме того, мы сообщали, как себя обезопасить после таких сообщений.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Школа Война России против Украины Оккупанты
NEWS
Сырский о ситуации на фронте: имеет тенденцию к обострению
Сырский о ситуации на фронте: имеет тенденцию к обострению
DAILY
Курс на 40: почему растет доллар, от кого это зависит и как долго продлится
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Курс на 40: почему растет доллар, от кого это зависит и как долго продлится