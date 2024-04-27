Учат детей "искаженной" истории. Россияне завезли своих лекторов в оккупированные школы

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления .

По данным ЦНС, инструктора проводят для детей походы под названием "новые горизонты", во время которых школьникам средних классов рассказывают русскую искаженную историю, что в Украине нацизм.

При этом, российские гастролеры имеют также антизападную милитаристскую риторику и вербуют школьников к вступлению в "юнармию".

"Эти меры не останутся без наказания как для пропагандистов, так и для администраций школ, которые сгоняют на них учеников", - отметили в центре.