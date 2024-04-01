Оккупанты превращают захваченные территории в помойку: названы причины
Оккупанты имеют проблемы с вывозом мусора из-за нехватки коммунальщиков на захваченных территориях. Также враг продолжает завозить на оккупированные земли мусор из России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.
"Причиной является то, что большинство населения покинуло регион, а также кадровый дефицит, ведь оставшиеся на ТОТ граждане не сотрудничают с оккупантами. Следовательно в захваченных населенных пунктах процветает антисанитария", - говорится в сообщении.
Также отмечены случаи вывоза на мусорные полигоны оккупированных территорий отходов из Ростовской области.
Ситуация на оккупированных территориях
Российские захватчики на временно оккупированных территориях Украины готовятся призвать на службу в армию подростков и завершают формирование списков.
Кроме того, агрессор вывозит украинских детей с временно оккупированных территорий и пытается ассимилировать их с россиянами, убив национальную идентичность.
Также Москва требует от оккупационных властей на временно захваченных территориях полной паспортизации населения до 2026 года. Однако местные жители в дальнейшем игнорируют выдачу российских документов.
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