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Оккупанты превращают захваченные территории в помойку: названы причины

Украина, Понедельник 01 апреля 2024 17:16
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Оккупанты превращают захваченные территории в помойку: названы причины Фото: РФ не вывозит мусор с оккупированных территорий Украины (иллюстративный фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Оккупанты имеют проблемы с вывозом мусора из-за нехватки коммунальщиков на захваченных территориях. Также враг продолжает завозить на оккупированные земли мусор из России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"Причиной является то, что большинство населения покинуло регион, а также кадровый дефицит, ведь оставшиеся на ТОТ граждане не сотрудничают с оккупантами. Следовательно в захваченных населенных пунктах процветает антисанитария", - говорится в сообщении.

Также отмечены случаи вывоза на мусорные полигоны оккупированных территорий отходов из Ростовской области.

Ситуация на оккупированных территориях

Российские захватчики на временно оккупированных территориях Украины готовятся призвать на службу в армию подростков и завершают формирование списков.

Кроме того, агрессор вывозит украинских детей с временно оккупированных территорий и пытается ассимилировать их с россиянами, убив национальную идентичность.

Также Москва требует от оккупационных властей на временно захваченных территориях полной паспортизации населения до 2026 года. Однако местные жители в дальнейшем игнорируют выдачу российских документов.

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