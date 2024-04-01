Оккупанты превращают захваченные территории в помойку: названы причины

Фото: РФ не вывозит мусор с оккупированных территорий Украины (иллюстративный фото GettyImages)

Оккупанты имеют проблемы с вывозом мусора из-за нехватки коммунальщиков на захваченных территориях. Также враг продолжает завозить на оккупированные земли мусор из России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"Причиной является то, что большинство населения покинуло регион, а также кадровый дефицит, ведь оставшиеся на ТОТ граждане не сотрудничают с оккупантами. Следовательно в захваченных населенных пунктах процветает антисанитария", - говорится в сообщении. Также отмечены случаи вывоза на мусорные полигоны оккупированных территорий отходов из Ростовской области.