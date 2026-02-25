ua en ru
Оккупационные власти обнулили стаж и социальные выплаты в Херсонской области

Украина, Херсонская область, Среда 25 февраля 2026 03:33
UA EN RU
Оккупационные власти обнулили стаж и социальные выплаты в Херсонской области Фото: пенсионерка (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

После оккупации части Херсонской области местная оккупационная администрация фактически аннулировала трудовые отношения жителей с украинскими работодателями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Центра национального сопротивления.

Об этом сообщают источники, знакомые с действиями оккупационных структур, уточняя, что изменения были оформлены задним числом — с 24 февраля 2022 года.

Аннулирование трудовых отношений

По постановлению оккупационных властей, работников должны были «переназначить» по российскому законодательству и внести новые записи в трудовые книжки.

Однако те, кто покинул временно оккупированную территорию и выехал в РФ, в эту систему не попали.

Без официального переоформления документов они оказались вне учета: без подтвержденного стажа, начислений и права на полноценные выплаты.

Проблема признания стажа

По имеющимся данным, российские структуры не признают украинский трудовой стаж без "правильного" оформления через оккупационные органы.

Люди, утратившие связь с Украиной и не имеющие подтверждающих документов, оказались в юридическом вакууме.

Минимальные выплаты и обнуленный стаж

В результате часть граждан, сделавших ставку на РФ, сегодня получает минимальные выплаты или вовсе лишены финансовой поддержки.

Стаж, накопленный годами в Украине, фактически аннулирован, а обещанная "социальная интеграция" оказалась лишь формальностью, не обеспечивающей реальных прав и льгот.

Напоминаем, что в Украине традиционная индексация пенсий запланирована на 1 марта. Большинство пенсионеров получат увеличение выплат, однако часть получателей останется без доплат.

Отметим, что в Украине отдельные категории граждан при выходе на пенсию по возрасту имеют право на единовременную выплату, размер которой составляет десять месячных пенсий.

