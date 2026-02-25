Оккупационные власти обнулили стаж и социальные выплаты в Херсонской области
После оккупации части Херсонской области местная оккупационная администрация фактически аннулировала трудовые отношения жителей с украинскими работодателями.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Центра национального сопротивления.
Читайте также: Пенсии в Украине вырастут уже в марте: Улютин назвал лимиты повышения
Об этом сообщают источники, знакомые с действиями оккупационных структур, уточняя, что изменения были оформлены задним числом — с 24 февраля 2022 года.
Аннулирование трудовых отношений
По постановлению оккупационных властей, работников должны были «переназначить» по российскому законодательству и внести новые записи в трудовые книжки.
Однако те, кто покинул временно оккупированную территорию и выехал в РФ, в эту систему не попали.
Без официального переоформления документов они оказались вне учета: без подтвержденного стажа, начислений и права на полноценные выплаты.
Проблема признания стажа
По имеющимся данным, российские структуры не признают украинский трудовой стаж без "правильного" оформления через оккупационные органы.
Люди, утратившие связь с Украиной и не имеющие подтверждающих документов, оказались в юридическом вакууме.
Минимальные выплаты и обнуленный стаж
В результате часть граждан, сделавших ставку на РФ, сегодня получает минимальные выплаты или вовсе лишены финансовой поддержки.
Стаж, накопленный годами в Украине, фактически аннулирован, а обещанная "социальная интеграция" оказалась лишь формальностью, не обеспечивающей реальных прав и льгот.
Напоминаем, что в Украине традиционная индексация пенсий запланирована на 1 марта. Большинство пенсионеров получат увеличение выплат, однако часть получателей останется без доплат.
Отметим, что в Украине отдельные категории граждан при выходе на пенсию по возрасту имеют право на единовременную выплату, размер которой составляет десять месячных пенсий.