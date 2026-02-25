ua en ru
Окупаційна влада обнулила стаж і соціальні виплати в Херсонській області

Україна, Херсонська область, Середа 25 лютого 2026 03:33
UA EN RU
Окупаційна влада обнулила стаж і соціальні виплати в Херсонській області Фото: пенсіонерка (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасія

Після окупації частини Херсонської області місцева окупаційна адміністрація фактично анулювала трудові відносини жителів з українськими роботодавцями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Центру національного опору.

Про це повідомляють джерела, знайомі з діями окупаційних структур, уточнюючи, що зміни були оформлені заднім числом - з 24 лютого 2022 року.

Анулювання трудових відносин

За постановою окупаційної влади, працівників мали "перепризначити" за російським законодавством і внести нові записи до трудових книжок.

Однак ті, хто залишив тимчасово окуповану територію і виїхав до РФ, до цієї системи не потрапили.

Без офіційного переоформлення документів вони опинилися поза обліком: без підтвердженого стажу, нарахувань і права на повноцінні виплати.

Проблема визнання стажу

За наявними даними, російські структури не визнають український трудовий стаж без "правильного" оформлення через окупаційні органи.

Люди, які втратили зв'язок з Україною і не мають підтверджувальних документів, опинилися в юридичному вакуумі.

Мінімальні виплати та обнулений стаж

У результаті частина громадян, які зробили ставку на РФ, сьогодні отримує мінімальні виплати або зовсім позбавлена фінансової підтримки.

Стаж, накопичений роками в Україні, фактично анульовано, а обіцяна "соціальна інтеграція" виявилася лише формальністю, що не забезпечує реальних прав і пільг.

Нагадуємо, що в Україні традиційна індексація пенсій запланована на 1 березня. Більшість пенсіонерів отримають збільшення виплат, проте частина одержувачів залишиться без доплат.

Зазначимо, що в Україні окремі категорії громадян при виході на пенсію за віком мають право на одноразову виплату, розмір якої становить десять місячних пенсій.

