Пенсии в Украине вырастут уже в марте: Улютин назвал лимиты повышения

Пенсии в Украине для большинства пенсионеров пересчитают уже в марте. По плану, размер максимального повышения составит 2 595 гривен.

О правилах мартовской индексации пенсий в блиц-интервью для РБК-Украина рассказал министр соцполитики Денис Улютин.

Главное:

Диапазон индексации: С 1 марта выплаты вырастут минимум на 100 грн, а максимальная сумма надбавки ограничена 2 595 грн.

С 1 марта выплаты вырастут минимум на 100 грн, а максимальная сумма надбавки ограничена 2 595 грн. Новый минимум: Для неработающих пенсионеров минимальная выплата увеличится с 3 038 грн до 3 406 грн.

Для неработающих пенсионеров минимальная выплата увеличится с 3 038 грн до 3 406 грн. Максимальный лимит: Верхний предел пенсии остается неизменным - 25 950 грн (десять прожиточных минимумов).

Верхний предел пенсии остается неизменным - 25 950 грн (десять прожиточных минимумов). Исключение для военных: Ограничение максимальной пенсии не распространяется на защитников Украины, чьи выплаты регулируются специальным законом во время агрессии.

Ограничение максимальной пенсии не распространяется на защитников Украины, чьи выплаты регулируются специальным законом во время агрессии. Кто получит: Повышение коснется подавляющего большинства пенсионеров, но точная сумма зависит от индивидуального стажа и текущей выплаты.

Фото: главное об индексации пенсий в марте (инфографика РБК-Украина)

С 1 марта в Украине состоится плановая индексация пенсий, которая охватит подавляющее большинство пенсионеров. Размер повышения для каждого гражданина будет индивидуальным, поскольку он рассчитывается на основе страхового стажа и текущего размера выплат.

Предельные суммы повышения

Как объясняет Улютин, установлены четкие рамки индексации:

Минимальное повышение: даже при условии небольшого расчета прибавка составит не менее 100 гривен.

Максимальное повышение: сумма индексации не может превышать 2 595 гривен.

Минимальные и максимальные пенсии с 1 марта

В Украине продолжает действовать многоуровневая система минимальных выплат. Основные показатели после перерасчета:

Для неработающих пенсионеров: минимальная выплата вырастет с 3 038 грн до 3 406 грн.

Максимальная пенсия: останется на уровне 25 950 грн.

Важно: Максимальная пенсия ограничена законом и не может превышать десяти прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность.

Исключение по ограничениям:

Лимит в 25 950 грн не распространяется на пенсии защитников Украины, которые были назначены во время российской агрессии в соответствии с законом "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы...".

Главное об индексации:

Кто получит: Большинство категорий пенсионеров (автоматический перерасчет).

От чего зависит сумма: От индивидуального страхового стажа и размера текущей пенсии.

Средняя пенсия: Точный показатель по стране будет определен по результатам индексации после проведения всех расчетов.