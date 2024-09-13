РФ привлечет школьников в оккупации изготавливать дроны на уроках труда, - ЦНС

Школьники в оккупации будут вынуждены изучать информацию о беспилотниках. После этого они будут их изготавливать на уроках труда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления ( ЦНС ).

По данным информационного ресурса, на временно оккупированные территории Украины уже к концу первой учебной четверти будут завезены учебники о "беспилотных авиационных системах". Они выпущены в России компанией-производителем дронов "Геоскан" и издательством "Просвещение".

"Руководство создано для реализации федерального проекта "Кадры для БАС". Федеральный проект "Кадры для БАС" входит в состав кремлевского проекта по развитию беспилотных авиационных систем", - говорится в сообщении.

В частности, в книгу включена информация о классификации и строении дронов, основах ручного пилотирования, конструирования и сферах применения БпЛА, включая военные.

"Предполагается, что на практических занятиях ученики будут изготавливать беспилотники", - отметил информационный ресурс.

В ЦНС напомнили, что каждый регион России, и в том числе так называемые "новые" (оккупированные) территории, по плану Кремля получат около 301 млн рублей на закупку оборудования для уроков по разработке, производству и эксплуатации FPV.

"Вовлечение детей в производство боевых дронов является грубым нарушением международного права и еще одним свидетельством циничности кремлевской военной машины. Целое поколение украинской молодежи вовлекается в процесс милитаризации, создавая впечатление, что война, которую принесла на нашу землю путинская Россия - это норма", - резюмировали в ЦНС.