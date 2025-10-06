ua en ru
Из оккупации удалось спасти трех подростков: жили под обстрелами и пропагандой

Понедельник 06 октября 2025 18:08
Из оккупации удалось спасти трех подростков: жили под обстрелами и пропагандой Иллюстративное фото: Украина вернула из оккупации трех подростков (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В рамках инициативы Bring Kids Back UA удалось спасти еще трех подростков с временно оккупированных территорий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Офиса президента Андрея Ермака.

По словам Ермака, 18-летняя девушка была вынуждена учиться в школе, где царила сплошная пропаганда.

"Атмосфера постоянного давления и страха заставляла ее мечтать только об одном - дне, когда удастся вырваться", - написал он.

Еще одна 18-летняя девушка с первых дней войны жила под ежедневными обстрелами. Постоянный стресс и страх вызвали серьезные проблемы с сердцем, а надлежащей медицинской помощи в оккупации не было.

19-летний парень остался один после потери родителей. Его друзья уже были принудительно мобилизованы, и он ежедневно боялся, что следующим станет именно он.

Сейчас все трое находятся в безопасности. Они получают помощь по восстановлению документов, психологическую поддержку и сопровождение, чтобы начать новый этап своей жизни.

Депортация украинских детей

Ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец рассказывал, что с начала полномасштабной войны Россия депортировала из Украины более 19,5 тысячи детей.

А вот президент Владимир Зеленский рассказал, что сейчас Украина смогла вернуть из России 1625 детей. Это удалось благодаря инициативе Bring Kids Back UA.

Также мы писали, что возросло количество стран, которые хотят помочь с возвращением украинских детей, которых Россия депортировала на свою территорию. Речь идет также о детях, которые находятся в оккупации.

