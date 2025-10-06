ua en ru
Пн, 06 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

З окупації вдалося врятувати трьох підлітків: жили під обстрілами й пропагандою

Понеділок 06 жовтня 2025 18:08
UA EN RU
З окупації вдалося врятувати трьох підлітків: жили під обстрілами й пропагандою Ілюстративне фото: Україна повернула з окупації трьох підлітків (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

У межах ініціативи Bring Kids Back UA вдалося врятувати ще трьох підлітків із тимчасово окупованих територій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Офісу президента Андрія Єрмака.

За словами Єрмака, 18-річна дівчина була змушена навчатися в школі, де панувала суцільна пропаганда.

"Атмосфера постійного тиску й страху змушувала її мріяти лише про одне - день, коли вдасться вирватися", - написав він.

Ще одна 18-річна дівчина з перших днів війни жила під щоденними обстрілами. Постійний стрес і страх спричинили серйозні проблеми з серцем, а належної медичної допомоги в окупації не було.

19-річний хлопець залишився сам після втрати батьків. Його друзі вже були примусово мобілізовані, і він щодня боявся, що наступним стане саме він.

Наразі усі троє перебувають у безпеці. Вони отримують допомогу з відновлення документів, психологічну підтримку та супровід, щоб почати новий етап свого життя.

Депортація українських дітей

Раніше уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінць розповідав, що з початку повномасштабної війни Росія депортувала з України понад 19,5 тисячі дітей.

А ось президент Володимир Зеленський розповів, що наразі Україна змогла повернути з Росії 1625 дітей. Це вдалося завдяки ініціативі Bring Kids Back UA.

Також ми писали, що зросла кількість країн, котрі хочуть допомогти з поверненням українських дітей, яких Росія депортувала на свою територію. Мова йде також про дітей, котрі знаходяться в окупації.

Читайте РБК-Україна в Google News
окупанція Війна в Україні Діти
Новини
"Фламінго" вже б’ють по Росії? Зеленський натякнув на удари українськими ракетами
"Фламінго" вже б’ють по Росії? Зеленський натякнув на удари українськими ракетами
Аналітика
Нова загроза? Чи зможуть противники України перемогти на виборах у Чехії
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна Нова загроза? Чи зможуть противники України перемогти на виборах у Чехії