З окупації вдалося врятувати трьох підлітків: жили під обстрілами й пропагандою
У межах ініціативи Bring Kids Back UA вдалося врятувати ще трьох підлітків із тимчасово окупованих територій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Офісу президента Андрія Єрмака.
За словами Єрмака, 18-річна дівчина була змушена навчатися в школі, де панувала суцільна пропаганда.
"Атмосфера постійного тиску й страху змушувала її мріяти лише про одне - день, коли вдасться вирватися", - написав він.
Ще одна 18-річна дівчина з перших днів війни жила під щоденними обстрілами. Постійний стрес і страх спричинили серйозні проблеми з серцем, а належної медичної допомоги в окупації не було.
19-річний хлопець залишився сам після втрати батьків. Його друзі вже були примусово мобілізовані, і він щодня боявся, що наступним стане саме він.
Наразі усі троє перебувають у безпеці. Вони отримують допомогу з відновлення документів, психологічну підтримку та супровід, щоб почати новий етап свого життя.
Депортація українських дітей
Раніше уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінць розповідав, що з початку повномасштабної війни Росія депортувала з України понад 19,5 тисячі дітей.
А ось президент Володимир Зеленський розповів, що наразі Україна змогла повернути з Росії 1625 дітей. Це вдалося завдяки ініціативі Bring Kids Back UA.
Також ми писали, що зросла кількість країн, котрі хочуть допомогти з поверненням українських дітей, яких Росія депортувала на свою територію. Мова йде також про дітей, котрі знаходяться в окупації.