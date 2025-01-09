На ВОТ украинцы без паспорта РФ не смогут заключить брак, - ЦНС
В ближайшее время жители временно оккупированных территорий без паспорта РФ не смогут заключить брак. Таким образом захватчики пытаются полностью ассимилировать население захваченных районов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).
Отмечается, что ограничение вступит в силу с 5 февраля.
Кроме того, отмечаеют в Центре, согласно новым оккупационным нормам путинского закона "О правовом положении иностранных граждан в РФ", с 2025 года к иностранцам и лицам без гражданства, которые не имеют законных оснований для пребывания в России (в частности, на временно оккупированных территориях Украины), враг будет применять режим высылки.
"Напомним, что полицаи в рамках так называемого госконтроля за мигрантами получают право на доступ к жилью и другим помещениям, в которых фактически проживают такие украинцы, которые не изменили гражданство", - отмечают в ЦНС.
Ситуация на временно оккупированных территориях
Напомним, на днях на оккупированных территориях Украины заработал реестр украинцев, которые не получили паспорт России. Кроме оформления брака, людям без паспорта РФ запретят пользоваться банками, регистрировать недвижимость и управлять транспортом.
С 1 января захватчики лишили украинцев без паспорта РФ на получение лекарств по льготной системе.
Кроме того, с 5 марта на ВОТ заработает закон, который позволит людям полицейским проникать в помещения людей без российского гражданства.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.