На ВОТ украинцы без паспорта РФ не смогут заключить брак, - ЦНС

В ближайшее время жители временно оккупированных территорий без паспорта РФ не смогут заключить брак. Таким образом захватчики пытаются полностью ассимилировать население захваченных районов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).

Отмечается, что ограничение вступит в силу с 5 февраля.

Кроме того, отмечаеют в Центре, согласно новым оккупационным нормам путинского закона "О правовом положении иностранных граждан в РФ", с 2025 года к иностранцам и лицам без гражданства, которые не имеют законных оснований для пребывания в России (в частности, на временно оккупированных территориях Украины), враг будет применять режим высылки.

"Напомним, что полицаи в рамках так называемого госконтроля за мигрантами получают право на доступ к жилью и другим помещениям, в которых фактически проживают такие украинцы, которые не изменили гражданство", - отмечают в ЦНС.