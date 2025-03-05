Оккупанты обстреляли Херсон, погиб человек

Российская армия этой ночью, 5 марта, обстреляла город Херсон. Из-за вражеских ударов погиб человек.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина.

"Этой ночью враг обстрелял Корабельный район города, из-за чего смертельные ранения получил 55-летний мужчина", - рассказал чиновник.

Как передали в Херсонской ОВА, этим утром, 6 марта, враг также атаковал Днепровский район Херсона. Там под удар попала 64-летняя женщина.

"У нее - взрывная травма, обломочные ранения спины и ноги. Пострадавшую госпитализировали в среднем состоянии тяжести", - рассказали в администрации.

Перед этим, говоря о последствиях вражеских обстрелов разных населенных пунктов Херсонской области за сутки, глава ОВА сообщил, что была еще одна жертва, и также были ранены 6 человек.

Всего за прошедшие сутки под огнем и авиаударами со стороны российских захватчиков оказались: Антоновка, Инженерное, Томина Балка, Софиевка, Станислав, Надеждовка, Приднепровское, Берислав, Меловое, Дудчаны, Шляховое, Монастырское, Красный Маяк, Садовое, Белозерка, Молодежное, Зеленовка, Бургунка, Велетенское, Днепровское, Львовское, Николаевка, Новоберислав, Новотягинка, Одрадокаменка, Ольговка, Приозерное, Саблуковка и город Херсон.

Чиновник рассказал, что враг бил по социальной инфраструктуре; жилых кварталах населенных пунктов области, в частности повредили 2 многоэтажки и 7 частных домов.

Кроме того, из-за обстрелов были повреждены частные автомобили.

Обстрелы Херсона и области

Напомним, в начале января глава Херсонской ОВА Александр Прокудин рассказал, что в последнее время значительно усилились обстрелы со стороны российских оккупантов. Также отмечается, что особенно участились атаки FPV-дронами, которые враг, в частности, применяет для ударов по автомобилям с людьми.

По словам главы ОВА, войска РФ ударами по гражданским в Херсоне тренируют своих операторов дронов.

1 марта стало известно, что российские оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на ребенка в селе под Херсоном.

Напомним также, 19 февраля российские террористы ударили по Херсону КАБами. Тогда сообщалось о 6 пострадавших и людях под завалами.