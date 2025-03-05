Окупати обстріляли Херсон, загинула людина

Російська армія цієї ночі, 5 березня, обстріляла місто Херсон. Через ворожі удари загинула людина.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна.

"Цієї ночі ворог обстріляв Корабельний район міста, через що смертельні поранення дістав 55-річний чоловік", - розповів чиновник.

Як передали в Херсонській ОВА, цього ранку, 6 березня, ворог також атакував Дніпровський район Херсона. Там під удар потрапила 64-річна жінка.

"У неї - вибухова травма, уламкові поранення спини та ноги. Потерпілу шпиталізували у середньому стані тяжкості", - розповіли в адміністрації.

Перед цим, говорячи про наслідки ворожих обстрілів різних населених пунктів Херсонської області за добу, голова ОВА повідомив, що була ще одна жертва, та також були поранені 6 людей.

Загалом минулої доби під вогнем та авіаударами з боку російських загарбників опинилися: Антонівка, Інженерне, Томина Балка, Софіївка, Станіслав, Надеждівка, Придніпровське, Берислав, Милове, Дудчани, Шляхове, Монастирське, Червоний Маяк, Садове, Білозерка, Молодіжне, Зеленівка, Бургунка, Велетенське, Дніпровське, Львове, Миколаївка, Новоберислав, Новотягинка, Одрадокам'янка, Ольгівка, Приозерне, Саблуківка та місто Херсон.

Чиновник розповів, що ворог бив по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 багатоповерхівки та 7 приватних будинків.

Крім того, через обстріли були пошкоджені приватні автомобілі.

Обстріли Херсона та області

Нагадаємо, на початку січня глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін розповів, що останнім часом значно посилилися обстріли з боку російських окупантів. Також зазначається, що особливо почастішали атаки FPV-дронами, які ворог, зокрема, застосовує для ударів по авто з людьми.

За словами глави ОВА, війська РФ ударами по цивільних у Херсоні тренують своїх операторів дронів.

1 березня стало відомо, що російські окупанти скинули вибухівку з дрона на дитину у селі під Херсоном.

Нагадаємо також 19 лютого російські терористи вдарили по Херсону КАБами. Тоді повідомлялося про 6 постраждалих та людей під завалами.