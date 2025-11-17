Оккупантов в Купянске отрезали от основных поставок, - Трегубов

"На данный момент идет операция по ликвидации очагов россиян в северной части города. Не скажу, что это очень просто, но учитывая, что они отрезаны от основных поставок и им сейчас не может эффективно поступать подкрепление, они находятся в значительно худшей ситуации, чем были украинские защитники даже в самый худший момент", - отметил Трегубов.

Также начальник управления коммуникаций Объединенных сил отметил, что поставки россиянам в Купянск происходят только при помощи дронов - им сбрасывают продукты и боеприпасы.

"Попытки пополнения или заехать автомобилями в северные районы эффективно блокируются украинскими ударами. То есть они не могут эффективно поставлять войскам, которые есть в городе, но могут на них сбрасывать те или иные продукты или боеприпасы", - объяснил Трегубов.

Он обратил внимание, что бои в городе вести всегда тяжело и необходимо брать в расчет риски изменения ситуации.