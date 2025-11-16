ua en ru
Вс, 16 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Энергоатом Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Армия РФ постепенно теряет контроль над Купянском, - Силы обороны

Купянск, Харьковская область, Воскресенье 16 ноября 2025 12:05
UA EN RU
Армия РФ постепенно теряет контроль над Купянском, - Силы обороны Фото: россияне постепенно теряют контроль над Купянском (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российские оккупанты постепенно теряют контроль над Купянском в Харьковской области. Однако ситуация в городе сложная для обеих сторон из-за осложненной логистики.

Как сообщает РБК-Украина, об этом начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов рассказал в эфире телемарафона.

Трегубов напомнил, что российский диктатор Владимир Путин заявлял, что на Купянском направлении якобы "все окружены".

"Этого как тогда не было, так и сейчас нет. Более того, идет тенденция к тому, что россияне теряют постепенно теряют контроль над городом, над теми районами, где они были - это северные районы, куда они зашли и пытались закрепиться, но их там стало меньше вследствие эффективных контрдействий. Пока не победой назвать нельзя, пока это рабочий процесс", - отметил спикер.

По его словам, при этом ситуация сложная для обеих сторон. Город не имеет эффективной логистики с российской стороны, и она крайне затруднена с украинской.

"Это означает, что те подразделения, которые непосредственно находятся в городе страдают от невозможности нормально получать ни пополнение боеприпасов, ни иногда даже продовольствия. Тем не менее, у украинцев логистика лучше налажена и россиян осталось меньше, ситуация для них определенным образом сложнее", - добавил Трегубов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Купянск Вооруженные силы Украины Харьков Война в Украине
Новости
Без света до 5 часов: где и как сегодня в Украине действуют графики (список)
Без света до 5 часов: где и как сегодня в Украине действуют графики (список)
Аналитика
Плохой выбор. Как власть реагирует на скандал с "плёнками Миндича" и к чему это приведёт
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Плохой выбор. Как власть реагирует на скандал с "плёнками Миндича" и к чему это приведёт