Армия РФ постепенно теряет контроль над Купянском, - Силы обороны

Российские оккупанты постепенно теряют контроль над Купянском в Харьковской области. Однако ситуация в городе сложная для обеих сторон из-за осложненной логистики.

Трегубов напомнил, что российский диктатор Владимир Путин заявлял, что на Купянском направлении якобы "все окружены".

"Этого как тогда не было, так и сейчас нет. Более того, идет тенденция к тому, что россияне теряют постепенно теряют контроль над городом, над теми районами, где они были - это северные районы, куда они зашли и пытались закрепиться, но их там стало меньше вследствие эффективных контрдействий. Пока не победой назвать нельзя, пока это рабочий процесс", - отметил спикер.

По его словам, при этом ситуация сложная для обеих сторон. Город не имеет эффективной логистики с российской стороны, и она крайне затруднена с украинской.

"Это означает, что те подразделения, которые непосредственно находятся в городе страдают от невозможности нормально получать ни пополнение боеприпасов, ни иногда даже продовольствия. Тем не менее, у украинцев логистика лучше налажена и россиян осталось меньше, ситуация для них определенным образом сложнее", - добавил Трегубов.