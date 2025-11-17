Окупантів у Куп'янську відрізали від основних поставок, - Трегубов

"Наразі триває операція з ліквідації осередків росіян у північній частині міста. Не скажу, що це дуже просто, але з огляду на те, що вони відрізані від основних поставок і їм зараз не може ефективно надходити підкріплення, вони перебувають у значно гіршій ситуації, ніж були українські захисники навіть у найгірший момент", - зазначив Трегубов.

Також начальник управління комунікацій Об'єднаних сил зауважив, що постачання росіянам до Куп'янська відбувається лише за допомогою дронів - їм скидають продукти та боєприпаси.

"Спроби поповнення або заїхати автомобілями в північні райони ефективно блокуються українськими ударами. Тобто вони не можуть ефективно постачати військам, які є в місті, але можуть на них скидати ті чи інші продукти або боєприпаси", - пояснив Трегубов.

Він звернув увагу, що бої в місті вести завжди важко і необхідно брати до уваги ризики зміни ситуації.