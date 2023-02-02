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Оккупанты разрушили детский сад в Бериславском районе (фото)

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Золотая Балка, Четверг 02 февраля 2023 20:07
Оккупанты разрушили детский сад в Бериславском районе (фото) Фото: Оккупанты разрушили детский сад в Бериславском районе (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В четверг, 2 февраля, российские военные атаковали деревню Золотая Балка в Херсонской области. В результате вражеского обстрела был разрушен детский сад.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Херсонской ОВА.

"Армия РФ разрушила еще одно образовательное учреждение в Херсонской области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сегодня под прицелом вражеской артиллерии оказался детский сад в Золотой Балке Бериславского района.

Оккупанты разрушили детский сад в Бериславском районе (фото) "Из-за вражеской атаки здание получило серьезные разрушения - повреждены крыша, выбиты окна и частично разрушен второй этаж детсада. К счастью, люди не пострадали", - добавили в ОВА.

Напомним, что российские оккупанты 34 раза обстреляли территорию Херсонской области, били из артиллерии, РСЗО, минометов, танков и БПЛА. Ранены 4 человека.

По данным на 1 февраля, российские войска за минувшие сутки 42 раза обстреляли Херсонскую область. В результате вражеских атак один человек погиб, а еще один получил ранения.

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