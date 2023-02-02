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Окупанти зруйнували дитячий садок у Бериславському районі (фото)

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Золота Балка, Четвер 02 лютого 2023 20:07
Окупанти зруйнували дитячий садок у Бериславському районі (фото) Фото: Окупанти зруйнували дитячий садок у Бериславському районі (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У четвер, 2 лютого, російські військові атакували село Золота Балка у Херсонській області. Внаслідок ворожого обстрілу був зруйнований дитячий садок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Херсонської ОВА.

"Армія РФ зруйнувала ще один освітній заклад в Херсонській області", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що сьогодні під прицілом ворожої артилерії опинився дитячий садочок у Золотій Балці Бериславського району.

Окупанти зруйнували дитячий садок у Бериславському районі (фото)"Через ворожу атаку будівля зазнала серйозних руйнувань - пошкоджено дах, вибито вікна та частково зруйновано другий поверх дитсадка. На щастя, люди не постраждали", - додали в ОВА.

Нагадаємо, що російські окупанти 34 рази обстріляли територію Херсонської області, гатили з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків та БПЛА. Поранено 4 людини.

За даними на 1 лютого, російські війська за минулу добу 42 рази обстріляли Херсонську область. Внаслідок ворожих атак одна людина загинула, а ще одна отримала поранення.

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