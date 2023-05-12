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Оккупанты утром обстреляли Очаковскую общину Николаевской области

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Николаев, Пятница 12 мая 2023 08:26
Оккупанты утром обстреляли Очаковскую общину Николаевской области Фото: оккупанты обстреляли Очаковскую общину Николаевской области 12 мая (иллюстрация/GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Утром в пятницу, 12 мая, российские военніе обстреляли акваторию Очаковской общины Николаевской области. Били по территории из артиллерии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Николаевской ОВА Виталия Кима.

"Утром, 12 мая, в 5:59 враг совершил артиллерийский обстрел акватории Очаковской общины. Пострадавших нет", - написал он.

Кроме того, по данным Кима, вчера, 11 мая, в 18:35 в результате вражеских ударов с РСЗО по населенному пункту Куцурубской общины повреждены два жилых дома.

"Пострадавших нет", - констатировал глава региона.

В Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Как сообщалось, рано утром в среду, 10 мая, российские оккупанты атаковали акватории Очаковской общины Николаевской области. Враг также бил из артиллерии.

Напомним, 10 мая недалеко от Снигиревки Николаевской области раздавались взрывы. Проводились плановые уничтожения взрывоопасных предметов.

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Николаевская область
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