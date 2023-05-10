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Оккупанты утром обстреляли из артиллерии Очаковскую общину Николаевской области

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Николаев, Среда 10 мая 2023 08:53
Оккупанты утром обстреляли из артиллерии Очаковскую общину Николаевской области Фото: оккупанты обстреляли из артиллерии Очаковскую общину Николаевской области 10 мая (иллюстрация/GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Рано утром в среду, 10 мая, российские оккупанты атаковали акватории Очаковской общины Николаевской области. Враг бил из артиллерии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Николаевской ОВА Виталия Кима.

"Утром, 10 мая, с 04:00 по 04:10 враг совершил артиллерийский обстрел акватории Очаковской общины. Разрушений и пострадавших нет", - рассказал он.

Кроме того, по словам главы региона, вчера, 9 мая, с 18:50 по 19:05 враг также наносил артиллерийские и минометные обстрелы по акватории Очаковской общины.

"Разрушений и пострадавших нет", - добавил Ким.

В Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Как сообщалось, российские войска за минувшие сутки выпустили 354 снаряда по Херсонской области. В результате чего один человек получил ранения.

К тому же российские военные сегодня ночью, 10 мая, атаковали Днепропетровскую область с помощью дронов-камикадзе.

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