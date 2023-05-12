ua ru
Пт, 12 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Окупанти зранку обстріляли Очаківську громаду Миколаївської області

Новость на русском →
Миколаїв, П'ятниця 12 травня 2023 08:26
Окупанти зранку обстріляли Очаківську громаду Миколаївської області Фото: окупанти обстріляли Очаківську громаду Миколаївської області 12 травня (ілюстрація/GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Зранку у п'ятницю, 12 травня, російські військові обстріляли акваторію Очаківської громади Миколаївської області. Били по території з артилерії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

"Зранку, 12 травня, о 5:59 ворог здійснив артилерійський обстріл акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає", - написав він.

Крім того, за даними Кіма, вчора, 11 травня, о 18:35 внаслідок ворожих ударів з РСЗВ по населеному пункту Куцурубської громади пошкоджено два житлових будинки.

"Постраждалих немає", - констатував очільник регіону.

У Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день і ніч пройшли відносно спокійно.

Як повідомлялося, рано-вранці в середу, 10 травня, російські окупанти атакували акваторії Очаківської громади Миколаївської області. Ворог також бив із артилерії.

Нагадаємо, 10 травня недалеко від Снігурівки Миколаївської області лунали вибухи. Проводились планові знищення вибухонебезпечних предметів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Миколаївська область
NEWS
Переломний момент. Що відомо про ракети Storm Shadow і як вони можуть посилити ЗСУ
Переломний момент. Що відомо про ракети Storm Shadow і як вони можуть посилити ЗСУ
DAILY
Розвідник батальйону "Вовки Да Вінчі": У Бахмуті ми зламали хребет імперії
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Розвідник батальйону "Вовки Да Вінчі": У Бахмуті ми зламали хребет імперії