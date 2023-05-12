Окупанти зранку обстріляли Очаківську громаду Миколаївської області
Зранку у п'ятницю, 12 травня, російські військові обстріляли акваторію Очаківської громади Миколаївської області. Били по території з артилерії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.
"Зранку, 12 травня, о 5:59 ворог здійснив артилерійський обстріл акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає", - написав він.
Крім того, за даними Кіма, вчора, 11 травня, о 18:35 внаслідок ворожих ударів з РСЗВ по населеному пункту Куцурубської громади пошкоджено два житлових будинки.
"Постраждалих немає", - констатував очільник регіону.
У Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день і ніч пройшли відносно спокійно.
Як повідомлялося, рано-вранці в середу, 10 травня, російські окупанти атакували акваторії Очаківської громади Миколаївської області. Ворог також бив із артилерії.
Нагадаємо, 10 травня недалеко від Снігурівки Миколаївської області лунали вибухи. Проводились планові знищення вибухонебезпечних предметів.
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