Россияне ударили по энергообъекту в Одессе: есть серьезные разрушения

Российские войска в ночь на 13 февраля нанесли удары по энергетической инфраструктуре Одессы. Оборудование серьезно повреждено.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК .

"Сейчас работаем на месте: разбираем завалы. Сделаем все возможное, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия атаки. Первоочередная задача - вернуть электричество объектам критической инфраструктуры", - добавили в ДТЭК.

В компании отметили, что ремонт потребует длительного времени, чтобы вернуть оборудование в работоспособное состояние.

"Ночью враг снова нанес разрушительные удары по энергетической инфраструктуре Одессы. Разрушения чрезвычайно серьезные", - говорится в сообщении.

Обстрел Украины 13 февраля

Напомним, в ночь на 13 февраля российские войска атаковали Украину баллистикой и 154 ударными дронами. Силы ПВО сбили большинство вражеских целей.

В то же время зафиксировано попадание одной ракеты и 22 ударных дронов на 18 локациях, а также падение сбитых вражеских целей на 2 локациях.

В частности, под ударом российских беспилотников находился порт в Одесской области. В результате атаки погиб один человек, еще шестеро - ранены.

Целями российских войск в регионе стали объекты портовой, жилой, промышленной и энергетической инфраструктуры области. В порту повреждены склады с удобрениями, возникли пожары - загорелись четыре легковых автомобиля и грузовые вагоны.