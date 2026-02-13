Россияне ударили по энергообъекту в Одессе: есть серьезные разрушения
Российские войска в ночь на 13 февраля нанесли удары по энергетической инфраструктуре Одессы. Оборудование серьезно повреждено.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.
"Ночью враг снова нанес разрушительные удары по энергетической инфраструктуре Одессы. Разрушения чрезвычайно серьезные", - говорится в сообщении.
В компании отметили, что ремонт потребует длительного времени, чтобы вернуть оборудование в работоспособное состояние.
"Сейчас работаем на месте: разбираем завалы. Сделаем все возможное, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия атаки. Первоочередная задача - вернуть электричество объектам критической инфраструктуры", - добавили в ДТЭК.
Обстрел Украины 13 февраля
Напомним, в ночь на 13 февраля российские войска атаковали Украину баллистикой и 154 ударными дронами. Силы ПВО сбили большинство вражеских целей.
В то же время зафиксировано попадание одной ракеты и 22 ударных дронов на 18 локациях, а также падение сбитых вражеских целей на 2 локациях.
В частности, под ударом российских беспилотников находился порт в Одесской области. В результате атаки погиб один человек, еще шестеро - ранены.
Целями российских войск в регионе стали объекты портовой, жилой, промышленной и энергетической инфраструктуры области. В порту повреждены склады с удобрениями, возникли пожары - загорелись четыре легковых автомобиля и грузовые вагоны.