Оккупанты снова из артиллерии обстреляли приграничье Сумской области

В пятницу, 3 марта, российские военные снова из артиллерии обстреляли приграничье Сумской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ОК " Север ".

"Потерь среди личного состава и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация уточняется", - добавили в командовании.

"Вражеские войска не прекращают обстрелы приграничных населенных пунктов Сумской области", - говорится в сообщении.

Напомним, что в пятницу, 3 марта, российские военные из артиллерии и РСЗО обстреляли приграничье Сумской области. Погиб один человек.

Ранее сообщалось, что в четверг, 2 марта, российские войска в очередной раз обстреляли Сумскую область. Всего было зафиксировано 177 "прилетов".

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