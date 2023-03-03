Оккупанты снова из артиллерии обстреляли приграничье Сумской области
В пятницу, 3 марта, российские военные снова из артиллерии обстреляли приграничье Сумской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ОК "Север".
"Вражеские войска не прекращают обстрелы приграничных населенных пунктов Сумской области", - говорится в сообщении.
- С 13:35 до 14:00 сообщили о 8 "приходах", вероятно, из ствольной артиллерии, в районе населенного пункта Кучеровка;
- С 16:15 до 16:25 сообщили о 5 "приходах", вероятно, из миномета 120 мм, в район населенного пункта Белокопытово;
- С 15:50 до 16:45 сообщили о 15 "приходах", вероятно, из САУ, в район населенного пункта Ходино.
"Потерь среди личного состава и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация уточняется", - добавили в командовании.
Напомним, что в пятницу, 3 марта, российские военные из артиллерии и РСЗО обстреляли приграничье Сумской области. Погиб один человек.
Ранее сообщалось, что в четверг, 2 марта, российские войска в очередной раз обстреляли Сумскую область. Всего было зафиксировано 177 "прилетов".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.