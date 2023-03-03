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Окупанти знову з артилерії обстріляли прикордоння Сумської області

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Сумська область, П'ятниця 03 березня 2023 20:50
Окупанти знову з артилерії обстріляли прикордоння Сумської області Фото: Окупанти знову з артилерії обстріляли прикордоння Сумської області (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У п'ятницю, 3 березня, російські військові знову з артилерії обстріляли прикордоння Сумської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ОК "Північ".

"Ворожі війська не припиняють обстріли прикордонних населених пунктів Сумської області", - йдеться у повідомленні.

  • З 13:35 до 14:00 повідомили про 8 "приходів", ймовірно, зі ствольної артилерії, в районі населеного пункту Кучерівка;
  • З 16:15 до 16:25 повідомили про 5 "приходів", ймовірно, з міномета 120 мм, в район населеного пункту Білокопитове;
  • З 15:50 до 16:45 повідомили про 15 "приходів", ймовірно, з САУ, в район населеного пункту Ходіне.

"Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація уточнюється", - додали у командуванні.

Нагадаємо, що у п'ятницю, 3 березня, російські військові з артилерії та РСЗВ обстріляли прикордоння Сумської області. Загинула одна людина.

Раніше повідомлялось, що у четвер, 2 березня, російські війська вкотре обстріляли Сумську область. Усього було зафіксовано 177 "прильотів".

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