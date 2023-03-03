Окупанти знову з артилерії обстріляли прикордоння Сумської області

У п'ятницю, 3 березня, російські військові знову з артилерії обстріляли прикордоння Сумської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ОК " Північ ".

"Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація уточнюється", - додали у командуванні.

"Ворожі війська не припиняють обстріли прикордонних населених пунктів Сумської області", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у п'ятницю, 3 березня, російські військові з артилерії та РСЗВ обстріляли прикордоння Сумської області. Загинула одна людина.

Раніше повідомлялось, що у четвер, 2 березня, російські війська вкотре обстріляли Сумську область. Усього було зафіксовано 177 "прильотів".

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