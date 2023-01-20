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Россияне выбрали новую тактику переброски техники в оккупированном Мариуполе

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Мариуполь, Пятница 20 января 2023 08:26
Россияне выбрали новую тактику переброски техники в оккупированном Мариуполе Фото: россияне выбрали новую тактику переброски техники в оккупированном Мариуполе (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Российские войска в оккупированном Мариуполе используют новую тактику переброски своей техники. Чтобы "не засветиться" на камеру, враг делает это во время комендантского часа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко в Telegram.

"Для перемещения техники оккупанты выбрали новую тактику во избежание фиксации в Мариуполе. Теперь на Бердянское направление активное перемещение проводится ночью в комендантский час. На Донецкое направление вообще обходя Мариуполь, если колонны заходят из Московии", - написал Андрющенко.

Впрочем, несмотря на это, местные все же смогли зафиксировать переброску военных с Бердянского направления на Донецкой через Мариуполь.

Так, вчера, по словам Андрющенко, около 20 грузовиков с живой силой и БК переправили через город с Бердянского направления на Донецкое.

Напомним, ранее мы писали о том, что оккупанты превращают Мариупольский морской порт в военную базу.

Добавим, ранее в мэрии Мариуполя опубликовали видео, на котором видно, как сейчас выглядит уничтоженный российскими оккупантами город.

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