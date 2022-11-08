Оккупанты заставляют жителей Запорожской области получать паспорта РФ, - Генштаб

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ в Facebook .

Также в Генштабе отмечают, что в Запорожской области оккупанты отбирают паспорта гражданина Украины и угрожают переселением.

По данным украинского военного командования, получить паспорта РФ заставляют жителей Мелитопольского и Михайловского районов.

Напомним, ранее стало известно, что, по данным СМИ, российские оккупанты хотят ввести "визовый режим" на захваченной территории Запорожской области.

Также мы писали, что россияне создали "прокуратуры" на территории четырех частично оккупированных областей Украины.

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