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Оккупанты в Запорожской области хотят ввести "визовый" режим, - СМИ

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Запорожская область, Вторник 08 ноября 2022 12:37
Оккупанты в Запорожской области хотят ввести "визовый" режим, - СМИ Фото: оккупанты в Запорожской области хотят ввести "визовый" режим (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские оккупанты хотят ввести "визовый режим" на захваченной территории Запорожской области. Такое "правило" они планирует внедрить уже с начала следующего года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местный портал "ЗаБор".

Как сообщает издание со ссылкой на местных жителей, российские военные на блокпосту в оккупированной Васильевке заявили, что с 1 января 2023 года на захваченную часть Запорожской области будут пускать только по визам.

Пока подобной информации от гауляйтера Запорожской области не было.

Стоит отметить, что пересечение линии сопрекосновения в Запорожской области и так проходит очень сложно. Оккупанты затягивают проверку гражданских и выпускают мало автомобилей. В случае внедрения "виз" попасть на оккупированную территорию станет будет очень трудно.

Напомним, ранее сообщалось, что на блокпосту оккупантов в Васильевке Запорожской области ожидают выезда в сторону Запорожья 4 тысячи человек.

При этом за 2,5 недели оккупанты пропустили на подконтрольную Украине территорию всего 200 авто.

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