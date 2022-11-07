Россияне создали так называемые "прокуратуры" на захваченных территориях Украины

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на " РИА-Новости ", об этом заявили в пресс-службе генпрокуратуры РФ.

"Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов подписал приказы об образовании в системе прокуратуры России прокуратур "Донецкой и Луганской народных республик", Херсонской и Запорожской областей с целью организации надлежащего прокурорского надзора в образованных "субъектах РФ", - сказано в сообщении ведомства.

Также отмечается, что приказ предусматривает "формирование аппаратов "прокуратур" указанных регионов, а также подчиненных им "прокуратур" городов и районов".