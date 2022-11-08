Окупанти змушують мешканців Запорізької області отримувати паспорти РФ, - Генштаб
Росіяни на тимчасово окупованій частині Запорізької області змушують місцевих мешканців отримувати російські паспорти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ у Facebook.
За даними українського військового командування, отримати паспорти РФ змушують мешканців Мелітопольського та Михайлівського районів.
Також у Генштабі зазначають, що у Запорізькій області окупанти відбирають паспорти громадянина України та загрожують переселенням.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що, за даними ЗМІ, російські окупанти хочуть запровадити "візовий режим" на захопленій території Запорізької області.
Також ми писали, що росіяни створили "прокуратуру" на території чотирьох частково окупованих областей України.
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