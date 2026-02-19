Оккупанты сдались в плен через чат-бот: детали уникальной операции под Купянском (видео)

Как готовили выход из города

Российские пехотинцы находились в Купянске около полугода без логистики и ротаций, попав туда через заброшенный газопровод.

Оказавшись в тупике, оккупанты связались с представителями проекта "Хочу жить" и передали свои координаты.

Связь с группой держали бойцы БТГр "Хартия", которые сопровождали процесс сдачи в онлайн-режиме.

"Я написал на "горячую линию" в телеграм "Хочу жить", мне ответил бот, записал все мои данные. Затем я прислал место, где нахожусь, позицию", - рассказал один из пленных захватчиков.

Эвакуация под огнем своих

Во время выхода группу заметил российский дрон. Армия РФ открыла огонь по своим военным, применив минометы и FPV-дроны, чтобы не допустить их сдачи в плен.

Оккупантам пришлось скрываться в частном секторе, прежде чем они смогли добраться до безопасной зоны.

В результате операции россиян успешно эвакуировали на квадроциклах.

"Там бурная пропаганда: они сидят, непонятно чего ждут. Но вариантов у них немного - либо умереть, либо сдаться в плен", - пленный призвал других солдат РФ не ждать смерти.