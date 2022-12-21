RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупанты собираются вывезти украинских детей в Россию якобы на "елки"

Фото: украинских детей якобы "повезут" на новогодние "елки" в Москву (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Россияне пытаются собрать от 1,5 тысячи до 2 тысяч детей с временно оккупированных территорий Украины, чтобы вывезти их в Россию якобы на новогодние "елки".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий мэра Мелитополя Запорожской области Ивана Федорова в эфире национального телемарафона "Єдині новини".

По словам Федорова, россияне прикрываются пропагандой - детей якобы увезут в Москву на новогодние праздники. При этом он напомнил о случаях, когда в сентябре детей из Энергодара, Каменки-Днепровской и других захваченных территорий Запорожской области забирали в Крым и Россию сначала на неделю. Затем задержали их на отдыхе на два месяца.

Федоров призвал всех родителей, остающихся в оккупации, не отдавать своих детей оккупантам.

"Враг не раз показывал, что они нужны России либо для пропаганды, либо в качестве "живого щита". Поэтому неизвестно, вернутся ли дети домой", - заявил он.

Сегодня, 21 декабря, РБК-Украина сообщило, что количество детей, погибших в результате войны или депортированных в Россию, растет.

Вчера, 20 декабря, мы писали, что Украина вернула троих детей, незаконно вывезенных из Харьковской области в Россию.

Напомним, что недавно оккупанты вывезли 40 детей из Лисичанска и Северодонецка в Ставропольский край РФ, используя как повод "оздоровление" детей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МелитопольДети войны