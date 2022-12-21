Окупанти збираються вивезти українських дітей у Росію нібито на "ялинки"

Росіяни намагаються зібрати від 1,5 тисяч до 2 тисяч дітей з тимчасово окупованих територій України, щоб вивезти їх до Росії нібито на новорічні "ялинки".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар мера Мелітополя Запорізької області Івана Федорова в ефірі національного телемарафону "Єдині новини".
За словами Федорова, росіяни прикриваються пропагандою - дітей нібито відвезуть до Москви на новорічні свята. При цьому він нагадав випадки, коли у вересні дітей з Енергодара, Кам'янки-Дніпровської та інших захоплених територій Запорізької області забирали до Криму та Росії спочатку на тиждень. Згодом затримали їх на відпочинку на два місяці.
Федоров закликав усіх батьків, які залишаються в окупації, не віддавати своїх дітей окупантам.
"Ворог не раз показував, що вони потрібні Росії або для пропаганди, або в якості "живого щита". Тому невідомо, чи повернуться діти додому", - заявив він.
Сьогодні, 21 грудня, РБК-Україна повідомило, що кількість дітей, які загинули через війну або депортовані до Росії, зростає.
Вчора, 20 грудня, ми писали, що Україна повернула трьох дітей, яких незаконно вивезли з Харківської області у Росію.
Нагадаємо, що нещодавно окупанти вивезли 40 дітей з Лисичанська і Сєвєродонецька до Ставропольського краю РФ, використовуючи як привід "оздоровлення" дітей.
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