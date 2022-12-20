В Украину вернули троих депортированных детей, - омбудсмен

Украина вернула троих детей, незаконно вывезенных из Харьковской области в Россию.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на публикацию Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца.

Их депортировали из Харьковской области в августе и отправили в детский лагерь "Мишка" в Геленджике. Лубинец заявил, что помог родителям забрать детей обратно.

"Сейчас дорога в РФ пролегает через третьи страны, поэтому родителям пришлось пройти огромный и опасный путь, преодолеть который самостоятельно практически невозможно", - написал он.

Лубинец отметил, что в настоящее время депортированными остаются 13 613 детей.